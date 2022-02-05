05 Февраля 2022
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врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Голодающая медсестра из Коломны за три дня потеряла полтора килограмма

Младшая медсестра Коломенского перинатального центра Наталья Трухина за три дня голодовки потеряла полтора килограмма, об этом свидетельствует бюллетень состояния участников акции протеста, опубликованный профсоюзом медработников "Действие".

Ранее медсестры объявили, что к голодовке каждые пять дней будут присоединяться новые участники. При этом акция медиков пока бессрочная.

Медики жалуются на ухудшение условий труда, бездействие руководства и трудовой инспекции, а также на сокращение зарплаты вследствие оптимизации.

Напомним, что в медучреждении ранее разгорелся скандал из-за того, что в смотровых кабинетах были установлены камеры видеофиксации. На четыре отделения работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в минздрав руководство больницы якобы разместило камеры, чтобы фиксировать нарушения "неугодных". Начальство же уверяло, что камеры были поставлены еще до этого и нацелены на борьбу с коррупцией в среде врачей.

Теги: коломна, перинатальный центр, голодовка, медики, медсестра, профсоюз, зарплата



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