05 Февраля 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
оскал (2016) | Фото:Накануне.RU

В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за ситуации с бродячими собаками

В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности из-за ситуации с бродячими собаками. Безнадзорные животные нападают на людей на территории населенных пунктов. Режим своим постановлением с 5 февраля ввел губернатор края.
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"Введение режима повышенной готовности призвано исключить пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека. В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей", - говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

стая собак(2022)|Фото: vk.com/typical_severouralsk

Власти Забайкальского края выступают за ужесточение обращения с бездомными собаками. В частности, звучали предложения по усыплению отловленных животных. В регионе считают, что стерилизация "не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи".

"Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев собачьих покусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 с множественными глубокими ранами", - говорится в сообщении правительства Забайкалья.

Теги: забайкалье, режим повышенной готовности, бездомные собаки



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