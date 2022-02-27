Милонов: Киев привлек "черные колл-центры" к распространению фейков об операции ВС РФ

Российская спецоперация на Украине идет по плану, несмотря на масштабные информационные атаки Киева и Запада. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

«Я сейчас нахожусь в Горловке, и могу сказать, что украинцы воевать не умеют от слова совсем, это касается и информационной войны. Это так все наивно… Меня, например, украинские фейкометы избрали целью и с утра до ночи названивают, пишут гадости какие-то», – заявил он.

По словам парламентария, к подготовке фейков про операцию ВС РФ в Украине привлекли «банковских мошенников». С некоторыми из них ему довелось пообщаться лично.

«Кое с кем из них я вступил в нормальное общение, и они говорят, что они сидят там в колл-центрах, причем часть из них раньше занималась банковским мошенничеством. То есть сейчас действующие как минимум с позволения украинских властей «черные» колл-центры переведены на работу с украинским Центром специальных операций. Они работают с кураторами и занимаются информационными диверсиями: обзванивают политиков и так далее. Один из таких колл-центров находится в Одессе, другие — еще в нескольких крупных городах», — рассказал депутат.

Специальная операция по защите населения республик Донбасса, была начата 24 февраля. После подавления авиации и средств ПВО Украины к действиям приступили сухопутные войска РФ, подразделения ЛНР и ДНР. Согласно заявлениям Минобороны России, которые подтверждают многие независимые эксперты, продвижение союзных подразделений идет достаточно быстро и в соответствии с планом.

По неофициальным оценкам, операция может быть завершена в двухнедельный срок. Сейчас войска РФ блокируют ключевые населенные пункты Украины и стараются не брать их штурмом, чтобы избежать возможных жертв среди мирного населения. Также организуются гуманитарные коридоры для желающих покинуть районы боевых действий.

Операция сопровождается огромным количеством вбросов со стороны Украины. Активно распространяются сведения об «успешном» отражении солдатами ВСУ действий группировки ВС РФ и сил ЛДНР, а также о потерях среди участников спецоперации.

Милонов сравнил эту ситуацию со сказкой «Мальчик, который кричал «Волк!», где ложь сперва воспринималась за чистую монету. По его словам, авторов фейков не заботит реальное положение дел в стране, их целью является лишь извлечение из этой ситуации максимальной финансовой выгоды.

Также депутат поделился мнением касательно хода конфликта. По его словам, войска РФ действуют «аккуратно и эффективно».

«Если бы у наших военных была задача отхватить кусок территории, тогда бы проблем не было. Но поскольку сейчас вопрос стоит о том, чтобы не задеть никого из мирных и при этом убрать тех нацистов, то, конечно, она (спецоперация — прим. ред.) идет чуть тоньше. Я бы сравнил это с работой высококлассного кардиохирурга, который закрытым способом проводит операцию», – отметил политик.

Он отметил, что находящиеся в Горловке формирования милиции ДНР ожидают развития наступления в других частях Украины. По его мнению, это вынудит ВСУ бежать в восточном направлении, где их встретят донецкие и луганские бойцы.