Активистку из Миасса оштрафовали после акции против QR-кодов в ЗСО

21 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
ЗСО, охрана, противники вакцинации, (2021) | Фото: t.me/ACityThatSmog

Активистку из Миасса оштрафовали после акции против QR-кодов в ЗСО

Активистку из Миасса Валентину Комкову оштрафовали на 5 тысяч рублей после ноябрьской акции протеста в Законодательном собрании Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд признал ее виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев).

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока", один из охранников заксобрания посчитал, что на него напали, однако, побоев зафиксировано не было. Решение суда будут обжаловать.

"В материалах дела есть медицинское заключение, по которому у "пострадавшего" охранника не зафиксировано травм или побоев", - сообщил председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков.

Напомним, 25 ноября активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по федеральным законопроектам о QR-кодах. Однако охрана не пропустила их. В результате между жителями и охраной произошла потасовка. К протестующим выходили председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков и депутат ЗСО Ольга Мухометьярова. После этого были задержаны две активистки. В полиции на них составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. А депутаты Законодательного собрания Челябинской области в итоге поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.

После этого на Валентину Комкову составили два административных протокола по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

13 декабря Центральный районный суд Челябинска оштрафовал на 15 тыс. руб. пенсионерку Розу Фаизову, задержанную во время ноябрьской акции протеста в ЗСО. Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Пенсионерка, по мнению правоохранителей, нарушила закон, когда вместе с другой женщиной несколько минут держала плакат "Лазарева – в отставку" у здания ЗСО.

Теги: qr-код, заксобрание, пикет,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4271

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети