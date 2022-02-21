Активистку из Миасса оштрафовали после акции против QR-кодов в ЗСО

Активистку из Миасса Валентину Комкову оштрафовали на 5 тысяч рублей после ноябрьской акции протеста в Законодательном собрании Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд признал ее виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев).

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Яблока", один из охранников заксобрания посчитал, что на него напали, однако, побоев зафиксировано не было. Решение суда будут обжаловать.

"В материалах дела есть медицинское заключение, по которому у "пострадавшего" охранника не зафиксировано травм или побоев", - сообщил председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков.

Напомним, 25 ноября активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по федеральным законопроектам о QR-кодах. Однако охрана не пропустила их. В результате между жителями и охраной произошла потасовка. К протестующим выходили председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков и депутат ЗСО Ольга Мухометьярова. После этого были задержаны две активистки. В полиции на них составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. А депутаты Законодательного собрания Челябинской области в итоге поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.

После этого на Валентину Комкову составили два административных протокола по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

13 декабря Центральный районный суд Челябинска оштрафовал на 15 тыс. руб. пенсионерку Розу Фаизову, задержанную во время ноябрьской акции протеста в ЗСО. Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Пенсионерка, по мнению правоохранителей, нарушила закон, когда вместе с другой женщиной несколько минут держала плакат "Лазарева – в отставку" у здания ЗСО.