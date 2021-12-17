17 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
ЗСО, охрана, противники вакцинации, (2021) | Фото: t.me/ACityThatSmog

На активистку из Миасса завели два дела после штурма ЗСО из-за QR-кодов

На активистку из Миасса Валентину Комкову составили два административных протокола после ноябрьской акции протеста в Законодательном собрании Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Протоколы составлены по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Нанесение побоев") и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

"Валентину Васильевну обвиняют в том, что она не согласовала проведение одиночного пикета во время заседания ЗСО, когда был продемонстрирован плакат "Лазарева – в отставку". Сейчас даже за одиночный пикет Валентину Васильевну хотят привлечь к ответственности", - рассказал лидер челябинского "Яблока" Ярослав Щербаков.

16 декабря должен был пройти суд по рассмотрению административного дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Нанесение побоев"), но заседание отложили до 20 декабря.

Напомним, 13 декабря Центральный районный суд Челябинска оштрафовал на 15 тыс. руб. пенсионерку Розу Фаизову, задержанную во время ноябрьской акции протеста в ЗСО. Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Пенсионерка, по мнению правоохранителей, нарушила закон, когда вместе с другой женщиной несколько минут держала плакат "Лазарева – в отставку" у здания ЗСО.

Теги: qr-код, заксобрание, пикет,



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