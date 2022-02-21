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Спорт Свердловская область
Открытие часов обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу-2022 в Екатеринбурге (2021) | Фото: све.рф / Илья Хамов

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров на ЧМ по волейболу - FIVB 2022

В Екатеринбурге стартовала волонтерская программа по волейболу FIVB 2022. Для проведения соревнований осуществляется набор 500 добровольцев по 18 функциональным направлениям - от работы с болельщиками до лингвистических услуг.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, вступить в ряды волонтеров может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте чемпионата, на странице волонтерского центра "Волонтеры Урала" или всероссийском портале dobro.ru.

Очное мероприятие для студентов УрФУ состоялось сегодня в главном корпусе вуза на Мира,19. Там потенциальным добровольцам презентовали программу ЧМ, представили официального талисмана соревнований - Тигрошу и игроков волейбольного клуба "Локомотив-Изумруд". Со студентами встретились серебряный призер ЧМ среди молодежных команд Владимир Купряшкин, чемпион мира и Европы среди молодежных команд Александр Гончаров и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Роман Еркиным.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу FIVB пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Сборные Италии, Канады, Турции и Китая сыграют в Екатеринбурге, однако площадкой для проведения ЧМ станет не только уральская столица, но и другие города страны, среди которых: Москва (Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико), Кемерово (Бразилия, Катар, Куба и Япония), Новосибирск (США, Польша, Мексика и Болгария), Уфа (Франция, Германия, Камерун и Словения), Красноярск (Аргентина, Иран, Нидерланды), а также Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань.

Теги: Екатеринбург, ЧМ, волейбол, волонтеры



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