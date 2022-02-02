Путин разрешил чиновникам объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил до 15 ноября 2022 года государственным и муниципальным служащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения своих должностей.

Речь идет о чиновниках, иностранное гражданство которых не прекращено по не зависящим от них причинам.

Невозможность прекращения иностранного гражданства должна устанавливать президентская комиссия по вопросам гражданства, куда необходимо направить соответствующее обращение при продлении или заключении контракта.

Таким образом, глава государства дал шанс тем, кто еще не смог избавиться от зарубежных паспортов из-за пандемии, пишут "Известия".

Напомним, документ также запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.