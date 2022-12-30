30 Декабря 2022
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Правительство продлило срок эксплуатации лизинговых самолетов

Правительство России продлило срок эксплуатации самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. На сайте кабмина сообщается, что срок эксплуатации для российских перевозчиков продлен на два года.

Особенности использования самолётов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, установлены на фоне санкций, принятых в отношении России рядом иностранных государств и связанных в том числе с запретом на предоставление нашей стране самолётов и компонентов, а также услуг страхования и технического обслуживания авиационной техники, говорится в сообщении Правительства.

Действующие нормы предполагают, что отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение пяти дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолёты и вносить их в госреестр.

Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России.

Вывоз самолётов из страны при наличии требования о досрочном возврате иностранного судна лизингодателю или арендодателю регулируется Указом Президента №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" и постановлением Правительства по реализации этого указа.

Теги: правительство, эксплуатация, самолет



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