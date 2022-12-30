Путин подписал закон о сборе биометрии: анализ закона

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сборе биометрии россиян и передаче их одной коммерческой компании - АО "Центр биометрических технологий".

Напомним, закон был принят Госдумой в "турборежиме" во втором и третьем чтениях 20 и 21 декабря, без широкого обсуждения с общественностью, как призывал, в частности, патриарх Кирилл, а его содержание держалось втайне, несмотря на возмущение многих экспертов и общественных организаций. Новая редакция, причем кардинально переработанная, была обнародована только перед самым голосованием. Несмотря на 145 страниц текста, которые невозможно было изучить за столь короткий срок, законопроект был проголосован. С 2024 года Правительство получит право расширить перечень собираемых биометрических данных.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев подробно проанализировал закон. Он заявил, что поводов для паники не видит, но безопасности России этот закон грозит. Большей частью в него перенесены нормы из действующих законов. Благодаря активности граждан в закон удалось внести ряд норм, защищающих права и безопасность тех, кто не хочет никому отдавать свою биометрию. Это уменьшает риски для людей, но не для государства в целом.

Закон изначально был нацелен на интересы бизнеса. Раньше биометрию собирали и работали с ней, например, банки, а теперь они смогут работать с биометрией только через ЕБС и еще должны платить за это.

"Судя по всему, это и было основной целью протаскивания всего закона – бизнес-монополия на биометрии для оператора ЕБС", - считает Парфентьев.

Основная угроза - риски для национальной безопасности. Также закон допускает сбор биометрии детей, пусть и с согласия родителей.

"Цель для информационных атак, организации утечек, подмены, компрометации данных – становится единой, "нераспределенной". Как бы ни была защищена эта база данных – полностью неуязвимой она быть не может по определению. А там будут храниться сами биометрические данные людей (пусть и ограниченные). Та или иная компрометация этих данных может стать серьезной проблемой для конкретных людей, к которым они относятся. А массовая – огромной проблемой для всей страны", - подчеркнул эксперт.

Еще одна проблема - оператором ЕБС стала коммерческая компания.

При этом Парфентьев видит и хорошее в законе:

- обязательного сбора биометрии закон не предполагает;

- в законе сформулирован ряд прямых норм, призванных исключить принуждение и дискриминацию;

- запрещено связывать оказание любых услуг с прохождением биометрической идентификации (это новая и расширенная норма, ранее речь шла только о госусулагх);

"В результате общественного шума появился новый механизм – глобальный "стопор", "блокировщик" сбора биометрии и ее размещения в ЕБС – и это отлично! Речь идет о специальном письменном отказе человека от сбора и размещения его биометрии в целях проведения идентификации/аутентификации. Такой отказ можно будет подать или отозвать в письменной при личной явке в любой МФЦ. Факт такого отказа государство будет письменно подтверждать особым документом (ст. 3 ч. 16 нового закона)", - указывает юрист.

Общественная активистка Александра Машкова-Благих охарактеризовала закон как "монополию "правильных пацанов" над владением биометрических данных". Но благодаря общественности в закон удалось внести целый ряд защищающих граждан норм. Поэтому своими законным правами можно и нужно пользоваться. Она считает это тактическим успехом.

РПЦ предлагает внести в закон еще ряд поправок, уточняющих порядок отказа от предоставления биометрии, заявила глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По закону, при Правительстве РФ будет создан координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в который войдут представители религиозных организаций, экспертного сообщества и общественности.