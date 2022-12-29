29 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров пообещал жителям ЛДНР помочь с трудоустройством в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь с трудоустройством жителям ЛДНР, прибывших в республику. Об этом он заявил во время прямой линии.

К Кадырову обратились Жители Донбасса, спросив о возможности предоставить неопределенное количество рабочих мест на территории Чечни. Многие из них лишились дома и работы, выживая только за счет гуманитарной помощи.

"На самом деле, у нас тоже с этим сложно, мы тоже дети войны, которые только вышли из военной ситуации. Но мы максимально постараемся помочь вам", - заявил глава республики.

Теги: Кадыров, трудоустройство



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