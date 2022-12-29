Минобороны Белоруссии: Украинскую ракету сбила ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило, что украинскую ракету С-300 сбила система ПВО.

"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель", — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины", — заявили в Минобороны республики.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают две версии произошедшего. По одной из них залет ракеты, аналогичный недавнему инциденту в Польше, произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО.