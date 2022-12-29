Украинская ракета С-300 упала на территорию Белоруссии

На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, сообщает БелТА.

Инцидент произошел между 10 и 11 утра. Президент республики Александр Лукашенко был немедленно проинформирован, по его поручению специалисты устанавливают причины.

Как пишет агентство, пока рассматривается две основные версии – это залет ракеты, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, и вероятность того, что ракета сбита в результате работы белорусской ПВО.

Напомним, 16 ноября на территории Люблинского воеводства Польши (на границе с Украиной) упали две ракеты. СМИ сообщили, что снаряды попали в зерносушилки, при этом погибли два человека. В МИД Польши заявили, что ракеты принадлежали России. В Минобороны России опровергли эту информацию, сообщив, что обломки на фотоснимках идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.