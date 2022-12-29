Минобороны Белоруссии: Украинская ракета упала в Брестской области

В Минобороны Белоруссии сообщили, что украинская ракета, выпущенная комплексом противовоздушной обороны С-300, упала у города Иваново в Брестской области. Об этом передает ТАСС.

По поручению президента республики Александра Лукашенко на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и Министерства обороны. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел сегодня между 10 и 11 утра. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был немедленно проинформирован. Следователи рассматривают две версии произошедшего, по одной из них залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО.