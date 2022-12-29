С Нового года в Екатеринбурге изменится схема движения двух автобусов

Начиная с Нового года в Екатеринбурге меняется схема движения сразу у двух автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о маршрутах №06 "ТЦ Мега – ДМБ №9" и №014 "ТЦ Лента (Академический) – ДМБ №9 (поселок Шувакиш)". Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

Так, маршрут 06 при движении от торгового центра "Мега" пройдет через дублер улицы Металлургов и далее по улицам Викулова – Крауля – Токарей – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского. В обратном направлении автобус поедет по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводской – Крауля – Викулова – дублеру Металлургов.

В свою очередь, у маршрута 014 схема движения изменится следующим образом: от торгового центра "Лента" в Академическом районе маршрут пойдет по улицам Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – проспект Ленина – Татищева – Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Бебеля – Технической – Расточной – Билимбаевской – Ангарской – Технической – Решетской – Леваневского – автодорога в поселок Шувакиш. А в направлении от поселка Шувакиш автобус 014 проследует по улицам Леваневского – Белякова – Технической – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Опалихинской – Готвальда – Бебеля – Татищева – проспекту Ленина – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Краснолесья – Рябинина.

Как пояснили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, эти изменения позволят оптимизировать маршруты и повысить качество транспортного обслуживания горожан.

Напомним, ранее в мэрии уральской столицы рассказали о работе автобусов, трамваев и троллейбусов, а также метро в дни новогодних каникул.