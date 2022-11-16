ГИБДД: при проверке автобусов в Екатеринбурге найдены сотни нарушений

В ГИБДД Екатеринбурга подвели итоги профилактического мероприятия "Автобус". Ведомством обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, с 9 по 11 ноября в столице Урала проходили рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов. Всего за это время автоинспекторы проверили почти 900 таких транспортных средств.

При контроле за дорожным движением выявлено 210 нарушений водителями. Среди них управление при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена – 60 нарушений, отсутствие документов, предусмотренных ПДД – 10, нарушение правил перевозки пассажиров – 7. Обнаружены и другие несоблюдения закона.

В отношении водителей и организаторов перевозок составлены административные материалы.