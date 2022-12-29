В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП. Еще пять ранены

В Тюменской области на 34-м километре автодороги Ишим - Казанское столкнулись легковой автомобиль "Киа Рио" и микроавтобус "Фольксваген", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Погибли четыре человека. Еще пять получили ранения.

"Предварительно, "Киа", в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека: водитель и пассажир "Киа", а также двое пассажиров "Фольксвагена", это 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Ранены пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи", - сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, начальник межмуниципального отдела Госавтоинспекции Виктор Ларионов.