29 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП. Еще пять ранены

В Тюменской области на 34-м километре автодороги Ишим - Казанское столкнулись легковой автомобиль "Киа Рио" и микроавтобус "Фольксваген", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Погибли четыре человека. Еще пять получили ранения.

"Предварительно, "Киа", в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли четыре человека: водитель и пассажир "Киа", а также двое пассажиров "Фольксвагена", это 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Ранены пять человек из обоих автомобилей, они доставлены в больницу для оказания помощи", - сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП на 34-м километре автодороги Ишим-Казанское(2022)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, начальник межмуниципального отдела Госавтоинспекции Виктор Ларионов.

Теги: ДТП, Киа Рио, Фольксваген, погибшие, пострадавшие



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