29 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Назначен и.о. ректора челябинского медуниверситета

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета назначен проректор Сибирском медуниверситета Александр Мирошниченко.

К своим обязанностям он приступит с 9 января.

Напомним, исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покинул пост. Он продолжит работу в университете как заведующий кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. С 27 декабря и.о. ректора вуза назначена проректор по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ Лариса Телешева.

В январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.

Теги: Андрей Важенин, ректор, медуниверситет,



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