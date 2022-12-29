Назначен и.о. ректора челябинского медуниверситета

Исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета назначен проректор Сибирском медуниверситета Александр Мирошниченко.

К своим обязанностям он приступит с 9 января.

Напомним, исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин покинул пост. Он продолжит работу в университете как заведующий кафедрой Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. С 27 декабря и.о. ректора вуза назначена проректор по научной, инновационной и международной работе ЮУГМУ Лариса Телешева.

В январе 2021 года Андрей Важенин покинул должность главврача Челябинского областного клинического онкологического диспансера, чтобы участвовать в конкурсе на пост ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета. В апреле прошлого года он был назначен и.о. ректора вуза.