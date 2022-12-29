ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса, - губернатор

Система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что угрозы для безопасности жителей нет.

Ранее жители Энгельса в очередной раз сообщили о взрывах в районе аэродрома. Отмечалось, что слышна воздушная тревога.