Вблизи Энгельса сбит беспилотник

Вблизи Энгельса (Саратовская область) уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в социальных сетях также распространяется информация об эвакуации детских садов.

"Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме", - написал губернатор.