В Челябинской области после вмешательства прокуратуры в детском саду утеплили окна и установили батареи

В Челябинской области в детском садике в Юрюзани после вмешательства прокуратура установили батареи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В игровых и спальных помещениях средней и подготовительной групп детского сада температура не соответствовала установленным нормативам и не превышала 16-18 ℃.

Руководителю дошкольного учреждения было внесено представление, а также возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

После этого в учреждении были утеплены окна и дополнительно установлены 21 батарея.