29 Декабря 2022
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Образование В России
Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Проблема России в том, что вместо специалистов приходят недоучки, - ректор СПГУ

Огромная проблема России в том, что высококлассные отечественные инженеры постепенно уходят, а их места зачастую занимают "люди, получившие поверхностное школьное и вузовское образование, не способные широкомасштабно мыслить, не читающие книг и не стремящиеся расти над собой в профессиональном плане". Об этом написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в своей колонке на страницах "Ведомостей". Статья приурочена к 100-летию СССР.

Он отметил, что советская система образования была нацелена на воспитание созидателей, а не потребителей. Нынешние же выпускники могут получить лишь опыт, но не имеют знаний. Они знают, какую кнопку нажать, но не готовы к эффективным действиям при возникновении нештатной ситуации, хотя управляют критически важными объектами.

Это общемировая тенденция. Во всем мире снижаются требования к образовательным стандартам, а дефицит ученых и инженеров достиг планетарного масштаба, считает Литвиненко. Поэтому Правительство должно как можно скорее стать центром принятия решений, способствующих развитию наиболее важных отраслей народного хозяйства, а государство обязано ставить перед учебными заведениями, учеными и бизнесом конкретные задачи, определять сроки их исполнения, мобилизовывать общество на их реализацию, концентрировать все имеющиеся ресурсы.

"Не нужно слушать либералов, ратующих за минимизацию вмешательства государства в рыночные отношения. Ведь именно их идеи и привели к обнищанию россиян в 1990-е гг., а также регрессу нашей науки и образования... Первым шагом на этом пути должно стать возвращение таким профессиям, как военный, врач, учитель, ученый, статуса элитарных", - заключил ректор старейшего технического высшего учебного заведения России.

Продвигаемая цифровизация образования как раз является "нажиманием на кнопки", уверен специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

Теги: образование, специалисты



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