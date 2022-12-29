Киево-Печерская лавра обратилась с просьбой и предупреждением к Зеленскому

Пресс-служба Киево-Печерской лавры обнародовала открытое письмо священноначалия и братии обители к первым лицам украинского режима по поводу "нарушений прав монастыря и его прихожан".

Как сообщалось, с 1 января УПЦ будет запрещен вход в Трапезный храм и главный собор лавры - Успенский собор. Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью на следующий год.

В обращении отмечается, что начиная с основания в XI в. лавра была и остается центром духовной жизни, гордостью и украшением Киева. После возобновления православного богослужения в 1988 году лавра силами и средствами монастыря, братии, благотворителей и прихожан буквально "восстала из руин". При этом государство как собственник не принимало и не принимает каких-то существенных мер по реставрации и содержанию храмов. Средства, направленные на это из госбюджета, были незначительными, поэтому заповедник до сих пор не может взять на баланс те улучшения в результате восстановления и реставрации, которые совершены за последние 30 лет.

Ранее лавра не раз обращалась к властям с требованиями о возвращении храмов и построек ее законному владельцу – УПЦ. По политическим причинам эти обращения игнорировались. УПЦ было лишь разрешено безвозмездное пользование. Сейчас же договор вообще не будет продлен, а "в последнее время были предприняты позорные обыски в Лавре и других монастырях и сфабрикованные фейковые "новости" в так называемых СМИ". Это делается для передачи храмов верхней лавры раскольникам, уверены в УПЦ.

Лавра напоминает, что в 1995 году Украина обязалась перед ПАСЕ установить правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности. В 2005 году ПАСЕ вновь письменно призвала это сделать. Был даже издан указ президента о том, чтобы это сделать и внести в Раду соответствующий законопроект. Другим указом президента в 2011 году был утвержден план мероприятий по выполнению этого обязательства.

"Как показывает история, гонения на Святую Православную Церковь и надругательство над святынями влечет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит. Хрупкий мир в обществе может быть разрушен недальновидными действиями по отъему храмов у канонической Украинской Православной Церкви. Просим Вас положить конец беззаконию и гонениям на Украинскую Православную Церковь", - призвала лавра.

Духовенство обещает усилить молитву для защиты Церкви, объединить для этого прихожан, а также задействовать все правовые средства, в том числе через международные организации.

Однако курс режима на запрет УПЦ, похоже, окончательно взят. Накануне Зеленский, выступая в Раде, заявил, что "не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

Во многих областях местные депутаты призывают Киев вообще запретить УПЦ. А партия олигарха Петра Порошенко "Евросолидарность" заявила, что УПЦ должна доказать, что не подчиняется Москве, - признать раскольников из созданной им "единой поместной церкви", у которой есть томос от Фанара. В противном случае УПЦ нужно запретить как связанную с Москвой.

Накануне Конституционный суд Украины признал правомочным антицерковный закон, который нацелен на лишение УПЦ ее названия. После этого все имущество "по закону" может быть отобрано и передано раскольникам, которые еще в 2019 году зарегистрировали в Минюсте "Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

Многие эксперты полагают, что в ситуации с Церковью на Украине есть и "заслуга" священноначалия УПЦ, которое занимало лояльную к режиму позицию.