Роскосмос и NASA пока не будут просить помощи у SpaceX для эвакуации экипажа МКС

Роскосмос и NASA пока изучают необходимость эвакуации с МКС экипажа российского корабля "Союз МС-21", на котором произошла утечка охлаждающей жидкости, передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского космического агентства Келли Хампфрис.

Она отметила, что потенциальные возможности SpaceX тоже изучаются, но они не находятся "в центре внимания". Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA могут попросить помощи у компании Илона Маска для эвакуации российской части экипажа МКС.

На "Союзе", который сейчас пристыкован к МКС, на станцию в сентябре этого года прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Запуск проходил в рамках соглашения о перекрестных полетах. Американский корабль Crew Dragon доставил среди прочих россиянку Анну Кикину.