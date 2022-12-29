29 Декабря 2022
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Фото: twitter.com/elonmusk

Роскосмос и NASA пока не будут просить помощи у SpaceX для эвакуации экипажа МКС

Роскосмос и NASA пока изучают необходимость эвакуации с МКС экипажа российского корабля "Союз МС-21", на котором произошла утечка охлаждающей жидкости, передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского космического агентства Келли Хампфрис.
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Она отметила, что потенциальные возможности SpaceX тоже изучаются, но они не находятся "в центре внимания". Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA могут попросить помощи у компании Илона Маска для эвакуации российской части экипажа МКС.

На "Союзе", который сейчас пристыкован к МКС, на станцию в сентябре этого года прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Запуск проходил в рамках соглашения о перекрестных полетах. Американский корабль Crew Dragon доставил среди прочих россиянку Анну Кикину.

Теги: роскосмос nasa, эвакуация, экипаж, spacex



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