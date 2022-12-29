В Совфеде предложили конфисковать имущество "поуехавших"

29 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Нужны новые подходы к выявлению бесплотников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили конфисковать имущество "поуехавших"

Сенатор Сергей Цеков полагает, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции.

"Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иностранным агентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал РИА Новости Цеков.

Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.

Ранее в Госдуме привели детали создаваемых поправок, согласно которым, для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал тех, кто покинул Россию после начала СВО и мобилизации, врагами общества и предложил полностью отрезать их от источников доходов в России.

Теги: Сергей Цеков, сенатор Совет Федерации, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети