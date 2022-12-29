В Совфеде предложили конфисковать имущество "поуехавших"

Сенатор Сергей Цеков полагает, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции.

"Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иностранным агентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал РИА Новости Цеков.

Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.

Ранее в Госдуме привели детали создаваемых поправок, согласно которым, для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал тех, кто покинул Россию после начала СВО и мобилизации, врагами общества и предложил полностью отрезать их от источников доходов в России.