В Челябинске открыли главный ледовый городок

В Челябинске открыли ледовый городок на площади Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Из льда и снега скульпторы создали корабли, ледяные фонтаны, сказочные лабиринты и горки для детей разных возрастов. Ежедневно до 10 января в городке будут проходить развлекательные программы для детей с участием сказочных персонажей.

Напомним, в Челябинске перенесли открытие ледового городка на площади Революции на 28 декабря из-за потепления. За неделю температура воздуха в городе дважды повышалась до плюсовых отметок.

В ноябре выбрали подрядчика для проведения работ по возведению, содержанию и демонтажу ледового городка на площади Революции. Контракт стоимостью 10 млн рублей заключили с компанией из Екатеринбурга "Уральский лед". Подрядчик должен построить ледовый городок до 22 декабря, а также установить световые конструкции и фигуры, содержать городок, а до 28 февраля демонтировать. В этом году темой городка станет "Ледяной аквариум".