29 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Darko Vojinovic / Associated Press

Сербы согласились убрать баррикады в Косове, - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут разбирать свои баррикады в Косово в четверг, 29 декабря.

По его словам, этот шаг будет способствовать снижению уровня напряженности, которая могла привести к новым столкновениям на Балканах, сообщило агентство Associated Press.

С просьбой к жителям о демонтаже баррикад Вучич обратился днем ранее, 28 декабря.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться, пишет РБК.

Напряженность на границе самопровозглашенного края и Сербии нарастает уже несколько недель. 10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики серба Деяна Пантича по подозрению в "терроризме". 11 декабря на севере Косово произошло минимум три перестрелки. В тот же день Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края.

27 декабря Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. аналогичное решение приняли власти самопровозглашенного Косово.

Теги: косово, вучич, баррикады



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