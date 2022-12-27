Армия Сербии приведена в полную боеготовность
Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.
"Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий... приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения... военного потенциала вооруженных сил Сербии", - цитирует РИА Новости запись Вучевича в Twitter.
Власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.