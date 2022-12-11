На севере Косово неизвестные открыли огонь по полицейским

На севере Косово произошло минимум три перестрелки между неизвестными и полицией. В полиции заявляют, что огонь открыли "члены определенных криминальных групп". Там добавили, что эти же неназванные люди "блокировали трассы". Преступникам удалось скрыться в неизвестном направлении.

Напряженность на границе самопровозглашенного края и Сербии нарастает уже несколько недель. В ноябре президент Сербии Александар Вучич распорядился сбивать в небе над Центральной Сербией все беспилотники, неподконтрольные властям.

Ранее неопознанные дроны обнаружили вблизи города Рашка на границе Косово и Метохии (край подконтролен сербам). В воздух подняли сербские МиГ-29 с целью перехвата объектов, но они покинули воздушное пространство Сербии.