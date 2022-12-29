29 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на месяц отложили суд над обвиняемой в поджоге американкой

В Екатеринбурге вновь отложили суд над американкой Еленой Сергеевой (Тейлор), обвиняемой в поджоге автомобиля.

Женщина имеет двойное гражданство и проживала в штате Орегон (США). В мае ее задержали в столице Урала по подозрению в поджоге автомобиля Lexus NX 200, принадлежащего бывшему партнеру по бизнесу. В дальнейшем Орджоникидзевский районный суд отправил Тейлор под домашний арест, который она отбывает в Верхней Салде.

15 декабря должно было состояться очередное заседание по делу, однако его перенесли из-за недоставления фигурантки. Оказалось, что женщина находится на больничном. В итоге процесс отложили на 28 декабря.

Как сообщается в электронной картотеке Орджоникидзевского райсуда, накануне заседание вновь было перенесено – на этот раз сразу на месяц. В качестве причины указаны "другие основания для отложения дела". Следующее рассмотрение дела Сергеевой состоится 26 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что гражданке Соединенных Штатов грозит до пяти лет колонии за умышленное уничтожение чужого имущества.

Теги: суд, обвинение, поджог, процесс



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