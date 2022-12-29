В маршрут "Ласточки" из Челябинска в Новоабзаково добавили еще одну остановку

Скоростные поезда "Ласточка" Челябинск - Новоабзаково Республики Башкортостан будут останавливаться в Ташбулатово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Дополнительный остановочный пункт ввели специально для посетителей горнолыжного центра "Банное" санатория "Юбилейный".

Напомним, в декабре было принято решение продлить скоростные поезда "Ласточка" Челябинск - Магнитогорск до станции Новоабзаково. Курсирование поездов до Новоабзаково будет осуществляться с 2 по 8 января, а также по выходным и праздничным дням в январе, феврале, марте и декабре 2023 года. Из Челябинска поезд будет отправляться 06.30. Время в пути составит 5 часов 26 минут. Из Новоабзаково отправление будет в 16.10. Пассажиры проведут в пути 5 часов 33 минуты.