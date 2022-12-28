30 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области водитель сбил пешехода и скрылся

В Челябинской области задержали водителя, который сбил мужчину и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП произошло поздно вечером 27 декабря в поселке Магнитка на улице Карла Маркса. Водитель сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался.

Водителя установили. Ими оказался местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: ДТП, пешеход,



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