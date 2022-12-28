28 Декабря 2022
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

После забастовки курьеров "Яндекс.Еды" появился новый профсоюз

Первый этап забастовки курьеров "Яндекс.Еды" состоялся, заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.
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"Забастовка состоялась. У нас есть три основных причины это утверждать. Во-первых, были многочисленные свидетельства нехватки курьеров и проблем с доставкой - не только в Москве. Во-вторых, мы видели, как курьеры во многих городах, помимо Москвы и Петербурга, публично заявляли о солидарности с бастующими, записывали видеообращения и делали коллективные фото в поддержку забастовки. Так было в Ставрополе, Барнауле, Новосибирске, Волгограде, Ижевске. И в-третьих - это, наверное, самое главное - мы увидели очень острую реакцию от "Яндекса", - пишет Обухов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пресс-служба "Яндекс.Еды" заявила, что в компании не видят признаков забастовки и дефицита в рабочих руках не испытывают.

"Уже по ходу забастовки "Яндекс.Еда" ввела повышенные бонусы и надбавки для курьеров, которые выйдут на работу в эти дни. Более того, компания начала заниматься массовой смс-рассылкой на телефоны москвичей с приглашением на работу курьерами", - добавляет депутат.

"Дошло совсем до смешного, когда в бой вступила московская мэрия. В столице понатыкали дорожные знаки со словами благодарности курьерам за их работу. Посты на эту тему появились во многих мэрских медиа. Как всегда, любую значимую проблему у нас предпочитают обильно заливать пиаром", - полагает Обухов.

Депутат заявил о создании "Рабочего союза курьеров", который также будет поддерживать профсоюз "Курьер", лидер которого Кирилл Украинцев находится сейчас под стражей по делу об организации незаконных акций протеста.

Теги: забастовка, яндекс.еда, курьеры, просфоюз



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