20 Декабря 2022
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Экономика Санкт-Петербург Москва
Фото: Накануне.RU

Курьеры "Яндекс.Еды" объявили пятидневную забастовку

Курьеры сервиса "Яндекс.Еда" объявили забастовку в Москве и Санкт-Петербурге. Она должна продлиться до воскресенья, 25 декабря. Курьеры требуют повышения ставки, трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки, сообщили в профсоюзе "Курьер".

Ожидается, что бастующие курьеры не только откажутся от смен, но и попытаются саботировать работу ресторанов и кафе, задерживая очереди на кассах.

Между тем, "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу "Яндекс.Еды" пишет, что жалоб от курьеров руководство компании не получало, сервис продолжает работать в штатном режиме.

"У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс.Едой",— подчеркнули в компании. По данным издания, к забастовке могут присоединиться около 600 человек.

В конце ноября столичные доставщики уже объявляли забастовку. Бастующие курьеры требовали повышения оплаты за заказ в два с половиной раза (с 70 до 170 руб.), сокращения зоны доставки до одного района, снижения размеров штрафов и т.д.

С конца апреля в СИЗО находится лидер профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. Его арестовали по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. По версии следствия, он размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав. Сам Украинцев считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность. Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс Еда".

Теги: курьеры, забастовка, яндекс.еда, москва



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