28 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Суд начинает рассмотрение дела рабочего УВЗ, обвиняемого в реабилитации нацизма

На этой неделе Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела жителя Нижнего Тагила. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, фигурантом является рабочий "Уралвагонзавода" Роман Рагозин. По версии органов предварительного расследования, в феврале 2021 года со своего персонального компьютера в одной из соцсетей Рагозин опубликовал комментарий "в целях одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором". Когда об этом стало известно полицейским, против рабочего УВЗ возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

Завтра, 29 декабря, в Свердловском областном суде состоится первое заседание. Дело рассмотрит судья Павел Неретин.

Напомним, расследованием занимался региональный СКР. По делу была организована судебная психолого-лингвистическая экспертиза и проведены допросы.

Теги: суд, рабочий, дело



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