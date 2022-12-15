Жителя Нижнего Тагила судят за комментарий о реабилитации нацизма в соцсети

Направлено в суд уголовное дело жителя Нижнего Тагила. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце февраля 2021 года уралец с компьютера зашел на страницу сообщества в одной из социальных сетей. Там он опубликовал текстовый комментарий, суть которого сводилась к одобрению преступлений, совершенных нацистами.

Как показало расследование, мужчина отлично знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, а также руководящий состав нацистской партии.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело тагильчанина рассмотрит Свердловский областной суд.