28 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В "Аэрофлоте" предсказали рост цен на билеты в 2023 году

Стоимость авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции.

Как сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, компания в предстоящем году могла бы переложить на пассажиров все дополнительно возникающие расходы, но делать этого не будет из-за ограниченной покупательной способности россиян. "В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость [билетов], тогда нам придется существенно сокращать свои объемы [перевозок]", — заявил руководитель национального перевозчика.

Средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась: так, в июне произошло падение на 10% к июню 2021 года, отметил Александровский. Однако билеты на международные направления выросли. "Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом. Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке", — подчеркнул глава компании.

Напомним, авиаперевозчики в России за 11 месяцев 2022 года перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров.

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, авиация



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