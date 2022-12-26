Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли 88 млн человек

Авиаперевозчики в России за 11 месяцев 2022 года перевезли в общей сложности 88 млн пассажиров.

Об этом говорится в закрытой статистики Росавиации. Это на 14% меньше (14,8 млн человек), чем за аналогичный период 2021 года. Им осталось добрать 6–8 млн пассажиров в декабре для выполнения плана Минтранса.

За январь – октябрь текущего года авиакомпании перевезли 81 млн человек. Таким образом, в ноябре пассажиропоток составил 7 млн человек. В ноябре 2021 года Росавиация насчитала 8,1 млн пассажиров, сообщают "Ведомости".

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.