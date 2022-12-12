12 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Иностранным авиаперевозчикам хотят ужесточить допуск в Россию

Ространснадзор предложил Министурству транспорта России ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний в страну.

В службе по надзору в сфере транспорта считают необходимым по аналогии с другими государствами ввести в РФ программу оценки безопасности перевозчиков и допускать их к полетам только после ее прохождения.

По словам авторов инициативы, это необходимо для защиты интересов российских авиакомпаний, а также с целью усиления надзора за иностранцами и снижения числа инцидентов.

При этом ряд отраслевых экспертов идею поддержал, а другие предупредили, что ее реализация может усилить дефицит международных рейсов, сообщают "Известия".

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.

Теги: авиация, авиакомпании



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