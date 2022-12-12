Иностранным авиаперевозчикам хотят ужесточить допуск в Россию

Ространснадзор предложил Министурству транспорта России ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний в страну.

В службе по надзору в сфере транспорта считают необходимым по аналогии с другими государствами ввести в РФ программу оценки безопасности перевозчиков и допускать их к полетам только после ее прохождения.

По словам авторов инициативы, это необходимо для защиты интересов российских авиакомпаний, а также с целью усиления надзора за иностранцами и снижения числа инцидентов.

При этом ряд отраслевых экспертов идею поддержал, а другие предупредили, что ее реализация может усилить дефицит международных рейсов, сообщают "Известия".

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.