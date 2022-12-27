27 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска осудили за призывы к террористической деятельности

Жителя Челябинска приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

В мае 2022 года обвиняемый на персональной странице в одной из социальных сетей призывал к осуществлению террористической деятельности.

Ранее был осужден житель Магнитогорска, который публично призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывая ее существование. Его также приговорили к штрафу.

Теги: терроризм, штраф, суд,



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