Жителя Челябинска осудили за призывы к террористической деятельности

Жителя Челябинска приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

В мае 2022 года обвиняемый на персональной странице в одной из социальных сетей призывал к осуществлению террористической деятельности.

Ранее был осужден житель Магнитогорска, который публично призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывая ее существование. Его также приговорили к штрафу.