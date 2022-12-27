Военкор Симонов сообщил о полномасштабном наступлении ЧВК «Вагнер» на Соледар

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают активные наступательные действия в районе города Соледар. Поданным военного корреспондента Александра Симонова, «вагнеровцы» продвигаются к населенному пункту с нескольких направлений.

Он сообщил что «музыканты» наступают с юго-востока, с востока по трассе, которая проходит весь город, а также со стороны Яковлевки. Сейчас их главной целью является укрепрайон позиции ВСУ севернее самого Соледара.

С юго-востока русские отряды продвигаются от села Бахмутское, где накануне «вагнеровцы» взяли штурмом здание школы, которое другие подразделения долгое время не могли отбить у противника. Об этом также сообщал военкор Симонов в своем Telegram-канале.