Тайвань в три раза увеличивает срок военной службы

Президент Тайваня Цай Иньвэнь объявила, что обязательная военная служба будет продлена до одного года вместо четырех месяцев. Об этом пишет Taiwan News.

Она провела пресс-конференцию под названием "Укрепление плана корректировки структуры национальных сил обороны", на которой сообщила, что решение было принято после двух лет изучения. Оно было "чрезвычайно трудным", но это необходимость для "выживания Тайваня".

По словам Цай Иньвэнь, угроза со стороны материкового Китая становится все более очевидной. Отныне вооруженные силы острова будут разделены на четыре основные категории: основные боевые силы, гарнизонные силы, систему гражданской обороны и резервную систему. Добровольцы будут служить в качестве основной боевой силы, а призывники - в составе гарнизонных сил.

Решение вступает в силу 1 января 2024 года. Мужчины, родившиеся после 1 января 2005 года, будут служить в армии уже один год. Содержание призывников будет существенно повышено.

Новобранцы должны быть знакомы с использованием различного оружия, включая использование противотанковых, зенитных и беспилотных летательных аппаратов, а также уметь сотрудничать в миссиях гражданской обороны.

"Только готовясь к войне, мы можем избежать войны", - сказала президент Тайваня.

В последнее время власти Тайваня настойчиво повторяют, что силовая операция Китая по присоединению острова практически неизбежна.

Напомним, на XX съезде КПК были внесены изменения в Устав партии о противодействии независимости Тайваня. Там говорится, что Китай будет решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня и "всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна — две системы". В конце съезда председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что использование военной силы должно стать допустимым.

"Мы должны быть в состоянии легко проводить военные операции, создавать безопасную обстановку, сдерживать и контролировать риски и конфликты, а также выигрывать региональные войны", - сказал глава Китая.