Суд над директором Музея истории Екатеринбурга перенесли из-за неявки истца

Суд над директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым перенесли на январь.

Первое заседание по делу о дискредитации ВС РФ состоялось сегодня, однако представители полиции, являющиеся истцами, так на него и не пришли. В связи с этим адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов предложил вызвать истца повторно. По решению судьи, заседание перенесено на 13 января.

Напомним, что информация о суде над бывшим екатеринбургским журналистом появилась накануне в картотеке Ленинского районного суда.

О новой должности Пушкарева стало известно 14 декабря, и уже 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него якобы составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Назначение Пушкарева вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".