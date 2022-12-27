27 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Хабаровском крае от гриппа умерли два человека

В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа, об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.

"Ситуация непростая. Эпидпорог превышен на 200% практически был, то есть с 30% за последние три недели мы поднялись до 200. Это по ОРВИ. По гриппу - за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае", - сказал Бойченко в эфире местного ТК "Губерния".

На прошлой неделе в России был зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа. Это произошло в Пензенской области.

"Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", - цитирует издание PenzaInform.Ru замминистра здравоохранения региона Марину Воробьеву.

Она обратила внимание на то, что к врачу точно надо обратиться при появлении симптомов – для определения заболевания: ОРВИ, грипп или ковид, поскольку они лечатся по-разному.

Теги: хабаровский край, грипп, смерть



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