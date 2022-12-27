27 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Mark Makela / Getty Images

Asia Times: Попытка Блинкена получить от КНР данные о визите Медведева в Пекин потерпела фиаско

Госсекретарь США Энтони Блинкен "потерпел фиаско" в ходе телефонных переговоров с главой МИД Китая Ван И, сообщает Asia Times.

По данным издания, Блинкен в ходе беседы с Ван И "рассчитывал собрать подробные сведения" о беседах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Автор статьи, бывший индийский дипломат Мелкулангар Бхадракумар, отметил, что свою миссию Блинкен "исполнил топорно", сделав упор на спорных американо-китайских вопросах, особенно на ситуации с коронавирусом в Китае, когда он потребовал "прозрачности для международного сообщества".

"Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину", - цитирует дипломата РИА Новости.

21 декабря председатель КНР встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пекине. Сообщалось, что Медведев передал Си Цзиньпину послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога России и Китая.

Теги: блинкен, ван и, китай



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