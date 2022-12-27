Депутат Вихарев привез очередную гуманитарную помощь мобилизованным военного городка Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга и председатель медфракции Алексей Вихарев направил очередной - 23-ий гуманитарный груз для мобилизованных связистов из военного городка уральской столицы. В этот раз в посылку также вошли необходимое техническое оборудование и теплые вещи.

Мобилизованные сами обратились к депутату, попросив помочь с покупкой спецоборудования. Вихарев оперативно закупился и передал связистам квадрокоптер, бинокли, активные наушники для подавления шума, газовые горелки, прорезиненные дождевики, салфетки гемостатические для тампонирования ран, а также продукты и теплые вещи. Последние в пункт приема гуманитарной помощи в общественную приемную депутата приносят неравнодушные граждане.

"Продолжаю всесторонне поддерживать наших бойцов, закупаю то, что для них важно. Понимаю, что техническое снаряжение, предоставленное своевременно, облегчит им службу или даже спасет чьи-то жизни. Ребятам важно чувствовать и знать, что о них заботятся, их поддерживают и ждут дома. Это поднимет их боевой дух и желание защищать свою страну", – рассказал Алексей Вихарев.

Военные прямо на месте решили оценить новое оборудование: проверили бинокли и специальные наушники, а также примерили дождевики.

"Мы сердечно благодарим за оказанную вами помощь, то, что вы предоставили, нам очень пригодится. Победа будет за нами. Спасибо", – поблагодарили мобилизованные.

Напомним, что на прошлой неделе депутат передал для мобилизованных в Елань техническое оборудование: радиостанцию, квадрокоптеры, бинокли, монокуляры, рации, тепловизор, а также отправил полевую баню и маскхалаты. В тот раз собирать гуманитарный груз помогли ветераны бытового обслуживания населения, которые передали солдатам резиновые сапоги, тельняшки, спортивные штаны, нижнее белье, носки, а также кофе, чай и продукты долгосрочного хранения.