22 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: медицинская фракция

Свердловские пенсионеры отправили в Елань резиновые сапоги и тельняшки

Ветераны бытового обслуживания населения Свердловской области направили мобилизованным в Елань большой гуманитарный груз. Передать посылку помог депутат гордумы Алексей Вихарев.

По его словам, пенсионеры закупили резиновые сапоги, тельняшки, спортивные штаны, нижнее белье, носки, а также кофе, чай и продукты долгосрочного хранения. Вместе с этим в посылке находились и вещи, которые неравнодушные граждане принесли в пункт сбора гуманитарной помощи в приемной депутата.

Гуманитарный груз от Алексея Вихарева для мобилизованных Елани(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Помимо этого, Алексей Вихарев продолжает лично обеспечивать мобилизованных необходимым оборудованием, отвечая на обращения солдат. В прошлый раз депутат направил им термобелье, носки, а также печки. За них военнослужащие уже поблагодарили Вихарева, отметив, что в палаточном лагере стало комфортнее спать.

Гуманитарный груз от Алексея Вихарева для мобилизованных Елани(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея ВихареваГуманитарный груз от Алексея Вихарева для мобилизованных Елани(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат снова ответил на пожелания солдат, направив в две артиллерийские дивизии необходимое в зоне СВО оборудование: радиостанцию, квадрокоптеры, бинокли, монокуляры, рации, тепловизор, а также еще одну полевую баню и маскхалаты.

Теги: пенсионер, Вихарев, мобилизация, гуманитарный груз



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