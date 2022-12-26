26 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинске депутаты гордумы предъявлено обвинение в неуплате 500 "налоговых" млн

Депутату челябинской городской думы Олегу Иванову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщает СКР. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО "Альфастрой", указал прописать в финансовых документах фальшивые сведения. В результате организация не заплатила налоги на прибыль и добавленную стоимость в сумме более 516 млн руб. за 2017-19 гг. Органом следствия во взаимодействии с ФСБ России Иванов задержан.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Олег Иванов, депутат, гордума



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