В Челябинске депутаты гордумы предъявлено обвинение в неуплате 500 "налоговых" млн

Депутату челябинской городской думы Олегу Иванову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, сообщает СКР. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО "Альфастрой", указал прописать в финансовых документах фальшивые сведения. В результате организация не заплатила налоги на прибыль и добавленную стоимость в сумме более 516 млн руб. за 2017-19 гг. Органом следствия во взаимодействии с ФСБ России Иванов задержан.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.