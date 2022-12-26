В Челябинске задержан депутат городской думы

В Челябинске задержан депутат городской думы Олег Иванов. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей, сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере).

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили проведение следственных мероприятий совместно с четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК РФ.

Добавим, что Олег Иванов был делегирован в состав гордумы советом депутатов Центрального района. Состоит в фракции "Единая Россия". Он занимает должность гендиректора группы компаний "АльфаСтрой".