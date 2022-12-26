В сети обсуждают фото Чубайса в обшарпанном израильском кафе

В сети сегодня обсуждают фотографию, на которой экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс с умиротворенным видом сидит в израильском кафе на фоне обшарпанной стены. Когда и где сделан снимок – неизвестно.

Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на знакомого Чубайса пишет, что бывший российский чиновник вскоре после отъезда из России прошел процедуру алии — получения израильского гражданства.

С весны Чубайс регулярно посещает Израиль, например, был в стране в середине ноября.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.

Летом этого года экс-глава "Роснано" попал в реанимацию из-за синдрома Гийена-Барре. Политик находился в итальянской клинике, затем отправился в Германию.

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные периферические нервы (отсюда проблемы с конечностями). Чаще встречается у взрослых людей и у мужчин.