Минпросвещения рассматривает вопрос продленки для школьников до 8 часов вечера

Минпросвещения рассматривает идею организовать продленку для учеников 1-6-х классов до 20 часов. Такой пункт содержится в протоколе заседания Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

До 10 марта 2023 года Минпросвещения РФ поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, членами и экспертами Совета обобщить и изучить опыт использования имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций для организации досуговой, спортивной и иной деятельности для обучающихся 1-6 классов в группах продленного дня с учетом занятости родителей до 20.00 часов. Рекомендации по организации такой деятельности с учетом выявленной потребности, возможности финансового и кадрового обеспечения нужно направить в органы исполнительной власти регрионов.

Также совместно с Минтрудом и органами исполнительной власти регионов в сфере образования поручено изучить опыт и обобщить меры господдержки, направленные на развитие семейных дошкольных групп.

Кроме того, исполнительные органы регионов должны проработать вопрос о возможности создания условий для кратковременного присмотра за детьми до 7 лет, матери которых проходят обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального обучения.

Еще одно поручение - возможное введение бесплатного дополнительного питания с учетом спортивной нагрузки для школьников и студентов, имеющих юношеский спортивный разряд.

Тем же протоколом зафиксировано поручение проанализировать информацию о количестве программ на ВГТРК и "Первом канале", направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности.